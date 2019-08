Stadtgespraech

12:54 Uhr | 13.08.2019

Einschulung für 15.400 Hamburger Kinder

Der erste Schultag ist gekommen

Rund 15.400 Hamburger Kinder sind heute eingeschult worden. Schon gestern hatten Schulsenator Ties Rabe und die Hamburger Polizei Infozettel in Form von Schultüten verteilt, um Autofahrer zu sensibilisieren. Denn die Erstklässler müssen sich im Straßenverkehr erst noch zurechtfinden. Auch zahlreiche Blitzer werden in den kommenden Tagen in Schulnähe positioniert.