17:29 Uhr | 12.08.2019

Wilhelmsburger vor Bundesligaauftakt

Erstes öffentliches Training der Towers

Für die Towers geht es wieder los. Mit neuer Motivation und neuen Spielern treten die Wilhelmsburger erstmals in der ersten Bundesliga an. In intensiven Trainingseinheiten müssen die Türme ihr Können unter Beweis stellen. Für den 2013 gegründeten Verein ist es eine Erfolgsgeschichte, denn schon nach fünf Jahren gehören sie zu den 18 besten Teams Deutschlands.