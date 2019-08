Stadtgespraech

15:25 Uhr | 12.08.2019

Experte erklärt das Himmelsspektakel

Sternschnuppenschauer über Hamburg erwartet

Nach einem alten Volksglauben geht jeder Wunsch in Erfüllung, den man sich bei Aufblitzen einer Sternschnuppe ausdenkt. In diesen Tagen könnten also ziemlich viele Wünsche in Erfüllung gehen, denn aktuell sieht man einen echten Sternschnuppen-Regen. Der Höhepunkt dieses Himmelsspektakels wird in der kommenden Nacht erwartet. Dann können bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde gesichtet werden. Der Ohlsdorfer Friedhof öffnet heute Nacht extra für das Spektakel die Tore und schaltet alle Laternen aus.