Blaulicht

14:55 Uhr | 12.08.2019

21-Jähriger wollte in Dieter Bohlens Villa einbrechen

Bohlen-Einbrecher muss in Psychiatrie

Nach dem versuchten Einbruch in die Villa von Dieter Bohlen in Tötensen gestern Morgen waren auch heute Polizisten und Kriminaltechniker auf dem Grundstück um Spuren zu sichern. Mittlerweile ist der 21-Jährige Täter in eine Psychatrie eingewiesen worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Münchener probiert in die Villa des Poptitans in Tötensen einzubrechen. Der Eindringling gelangte auf das Gelände des Anwesens und zerstörte ein Fenster mit einem Stuhl. Doch die Polizei konnte ihn schnell vor Ort festnehmen. Der Täter hatte 2,6 Promille. Welche Verbindung der Einbrecher zu Dieter Bohlen hat und warum er probierte einzubrechen ist noch völlig unklar. Dieter Bohlen und seine Familie befanden sich zur Tatzeit nicht in Hamburg.