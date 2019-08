Verkehr

13:55 Uhr | 12.08.2019

Schüler und Polizei appellieren an Autofahrer

"Sichere Straßen für unsere Kinder"

Heute und morgen werden mehr als 15.400 Hamburger Erstklässler eingeschult. Um die Sicherheit im Straßenverkehr im Bereich von Grundschulen zu erhöhen, hat heute die „Schultüten-Aktion 2019“ an der Carl-Cohn-Schule stattgefunden. Hierbei haben einige Schüler gemeinsam mit Schulsenator Ties Rabe Informationszettel in Form einer Schultüte an Autofahrer verteilt, um sie besonders auf die vielen neuen Verkehrsanfänger aufmerksam zu machen. Die heutige Aktion war die Auftaktveranstaltung zu einer Reihe von ähnlichen Maßnahmen der Hamburger Polizei und des Landesbetriebs Verkehr, die in den kommenden Wochen im Umfeld von Schulen stattfinden sollen.