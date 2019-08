Gesellschaft

11:33 Uhr | 12.08.2019

Trotzdem: Immer mehr Wohnungslose in Hamburg

Vertreibung von Obdachlosen gestiegen

Die Zahl der Vertreibungen von Obdachlosen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das geht aus einer Anfrage der Partei die Linke an den Senat hervor. So wurden alleine im Bezirk Mitte in den letzten fünf Jahren insgesamt 320 Obdachlose von ihren Lagerplätzen vertrieben. Die Zahl ist unter anderem deshalb gestiegen, weil auch die Zahl der Obdachlosen selbst seit Jahren steigt.