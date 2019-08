Politik

14:16 Uhr | 11.08.2019

Antrag wird am Mittwoch eingereicht

Wohnungen auf Messegelände

Die Forderungen nach einem Wohnungsbau auf dem Hamburger Messegelände gehen weiter. Die Hamburger Linke wollen in der kommenden Bürgerschaftssitzung am Mittwoch einen entsprechenden Antrag einreichen. So wird die Verlagerung der Messe und der Bau von knapp 2500 Wohnungen vorgeschlagen. Bürgermeister Peter Tschentscher ist allerdings gegen die Pläne.