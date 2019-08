Verkehr

15:48 Uhr | 10.08.2019

Voraussichtlich bis 21. August

Arbeiten am Maienweg verzögert

Die Bauarbeiten am Maienweg Ecke Sengelmannstraße dauern länger als zunächst geplant. Das gab ein zuständiger Sprecher des Bezirksamt auf Anfrage bekannt. So werden die Sperrungen nun voraussichtlich ab 21. August aufgehoben. Bereits am vergangenen Mittwoch sollten Die Bauarbeiten abgeschlossen sein.