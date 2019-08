Sport

15:47 Uhr | 10.08.2019

Erste Erstliga-Saison der Vereinsgeschichte

Neues Trikot der Towers vorgestellt

Die Hamburg Towers haben heute ihr neues Trikot für die neue Saison vorgestellt. Ganz schlicht in weiß wird es in die erste Erstligasaison der Vereinsgeschichte gehen. Im Zuge dessen wurde auch ein neuer Fanshop eröffnet. Das erste Spiel der Türme ist am 30. September auswärts beim amtierenden Meister Bayern München.