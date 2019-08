Stadtgespraech

17:31 Uhr | 09.08.2019

Organisation missbraucht Themen für ihre Zwecke

Verfassungsschutz warnt vor Scientology

Für den kommenden Sonnabend organisiert die Scientology Organisation in Harburg einen Infostand unter dem Motto „Für eine drogenfreie Welt“ und will vorgeblich über die Gefahren von Drogen aufklären. Die SO versucht, über den Missbrauch gesellschaftlich breit diskutierter und akzeptierter Themen, in die Mitte der demokratischen Gesellschaft vorzustoßen, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und um so unter falscher Flagge neue Anhänger zu gewinnen.