Verkehr

16:20 Uhr | 09.08.2019

Grund hierfür sind Asphaltierungsarbeiten

A7-Sperrung ab kommenden Freitag

Am kommenden Freitag wird die A7 ab 22 Uhr für 2,5 Tage zwischen der Anschlussstelle Stellingen und Schnelsen in Richtung Flensburg gesperrt. Grund dafür ist der Einbau von knapp 3.500 Tonnen Asphalt. Die Verkehrsbehörde empfiehlt über die A1, A21 und B205 auszuweichen. Bis Ende des Jahres werden noch zwei weitere Sperrungen notwendig sein, um die Inbetriebnahme des Lärmschutztunnels in Schnelsen zu gewährleisten.