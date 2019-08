Politik

14:51 Uhr | 09.08.2019

Bis zu 400 Teilnehmer erwartet

Die Partei "Die Rechte" meldet Mai-Demo an

Die rechtsextreme Partei „Die Rechte“ hat eine 1. Mai-Demo in Hamburg angekündigt. Unter dem Motto „Zuwanderung bewirkt Sozialabbau“ wollen die Demonstranten am 01. Mai kommenden Jahres in Bergedorf protestieren. Das bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber Hamburg 1. Der Veranstalter erwartet bis zu 400 Teilnehmer. Das Hamburger "Bündnis gegen Rechts" kündigte bereits Widerstand an.