Stadtgespraech

13:09 Uhr | 09.08.2019

Bald könnte es ein Hotel geben

Neues Nutzungskonzept für Santa Fu erarbeitet

In der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel könnte es bald ein Hotel geben. Da die Haftanstalt verkleinert wird, stellt sich die Frage nach der Nutzung des freiwerdenden Platzes. Ein erster Plan dort Wohnungen zu bauen kann nicht umgesetzt werden, da die Gebäude unter Denkmalschutz stehen und somit nicht abgerissen werden dürfen. Wie die Justizbehörde gegenüber Hamburg1 bestätigte, wird aktuell ein Konzept zur Nutzung erarbeitet. Laut mehreren Medienberichten wird ein Hotel mit Zimmern in den derzeitigen Zellen in Betracht gezogen. Dies konnte die Behörde auf Anfrage allerdings nicht bestätigen.