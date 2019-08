Gesellschaft

11:01 Uhr | 09.08.2019

Ende 2018 über 1,8 Millionen Einwohner

Bevölkerungszahl in Hamburg erneut gestiegen

Die Bevölkerungszahl in Hamburg ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Das hat das Statistikamt Nord bekannt gegeben. So lebten Ende 2018 über 1,8 Millionen Menschen in der Stadt. Das sind 10.000 Einwohner mehr als noch 2017. Im gesamten Jahr 2018 wurden außerdem über 21.000 Kinder geboren. Gestorben sind knapp 18.000 Bürger Hamburgs.