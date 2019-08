Blaulicht

21:02 Uhr | 08.08.2019

40 Menschen gerettet

Groß-Feuer in Seniorenwohnanlage

Großeinsatz für die Feuerwehr Hamburg. In einer Seniorenwohnanlage am Halstenbeker Weg in Eidelstedt ist am Nachmittag ein Groß-Feuer ausgebrochen. Insgesamt 40 Menschen mussten aus der Anlage gerettet werden, verletzt wurde aber niemand. Die Löscharbeiten dauerten stundenlang an. Wie genau es zu dem Feuer kam ist noch unklar. Insgesamt waren 120 Retter im Einsatz.