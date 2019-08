Gesellschaft

13:45 Uhr | 08.08.2019

Leohard und Prüfer-Storcks besuchen UKE-Akademie

Neue Fachkräfte in Gesundheitsberufen

Arbeitssenatorin Melanie Leonhard und Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks haben heute die UKE-Akademie für Bildung und Karriere besucht. Hintergrund ist der hohe Fachkräftebedarf in Gesundheitsberufen in Hamburg. Mit Hilfe eines besonderen Förderungsprogramms können nun Berufsabschlüsse zugewanderter Menschen in Gesundheitsberufen anerkannt werden. In diesem Jahr nehmen 100 Personen an der Maßnahme teil und sollen so in den Hamburger Arbeitsmarkt integriert werden.