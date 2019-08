Verkehr

13:08 Uhr | 08.08.2019

Zwischen Stillhorn und dem Autobahnkreuz HH-Süd

Sperrung der A1 am Freitagabend

Am Freitagabend wird die A1 zwischen Stillhorn und dem Autobahnkreuz Hamburg-Süd in Fahrtrichtung Lübeck voll gesperrt. Grund hierfür ist der notwendige Abbruch einer Verkehrszeichenbrücke. Die Sperrung beginnt am Freitag um 21:00 Uhr und geht bis am Sonnabend, 05:00 Uhr. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die neue Verkehrszeichenbrücke soll im November montiert werden.