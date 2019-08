Gesellschaft

13:01 Uhr | 08.08.2019

Schulstart für mehr als 200.000 Schüler

Schulbeginn in Hamburg

Nach sechs Wochen Sommerferien beginnt heute für mehr als 200.000 Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr in Hamburg. Darunter sind rund 15.000 Erstklässler und 14.000 Fünftklässler. Auch die Zahl an Pädagogen ist mit über 300 neuen Lehrerstellen gestiegen. Bis 2020 will der Senat rund 450 Millionen Euro in den Schulbau investieren.