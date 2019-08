Blaulicht

09:19 Uhr | 08.08.2019

Tierhalter vermisst Schlange

Feuerwehr sucht nach drei Meter Python

In Tornesch hat eine drei Meter lange Tigerpython für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Tierhalter hatte seine Schlange vermisst und alarmierte daraufhin die Hilfskräfte. Die Einsatzkräfte suchten die Umgebung mit Wärmebildkameras und einer Drohne ab. Gefunden haben sie die Schlange allerdings nicht. Möglicherweise liegt das daran, dass sich die Körpertemperatur der Python an die Umgebungstemperatur anpasst. Nach ersten Erkenntnissen wird die Schlange nicht weit gekommen sein, da sie in dem kühlen Klima zu Trägheit neigt.