Politik

19:26 Uhr | 07.08.2019

Bürgerschaft lädt Fridays-for-Future-Vertreter ein

Klimadialog im Rathaus

Die Bürgerschaft hat heute Vertreter von Fridays for Future zu einem gemeinsamen Dialog ins Rathaus eingeladen. Dort haben die Abgeordneten mit den Aktivisten über die Klimapolitik diskutiert. Schon seit Monaten demonstrieren die Schüler auch in Hamburg jeden Freitag für eine bessere Klimapolitik . Nächste Woche wollen die Fridays-for-Future-Vertreter ihre Forderungen an die Stadt im Ausschuss für Umwelt und Energie vorstellen.