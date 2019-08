Politik

15:47 Uhr | 07.08.2019

Prüfer-Storcks will Pflicht zu Lebensmittelspenden

Senatorin zu Besuch bei der Tafel

Große Supermärkte sollten gesetzlich dazu verpflichtet werden, noch genießbare Lebensmittel an Hilfsorganisationen zu spenden. Dazu will die Stadt nun die Bundesregierung auffordern. Das gab Gesundheitssenatorin Prüfer-Storcks bei einem Besuch der Hamburger Tafel bekannt. Hamburg werde sich mit einer Initiative im Bundesrat für eine derartige gesetzliche Verpflichtung einsetzen, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Auch in privaten Haushalten könnten Bürger etwas für einen nachhaltigen Nahrungsmittelverbrauch tun. Nach einer Studie der Umweltschutzorganisation WWF aus 2015 landen jährlich über 18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel in Deutschland im Abfall.