Politik

14:22 Uhr | 07.08.2019

Rund die Hälfte der 16- und 17-Jährigen teilgenommen

Wahlbeteiligung bei den Bezirkswahlen

An den diesjährigen Hamburger Bezirksversammlungswahlen hat rund die Hälfte der unter 18-jährigen Wahlberechtigten teilgenommen. Das gab das Statistikamt Nord heute bekannt. Die Wahlbeteiligung der minderjährigen Wahlberechtigten lag damit rund 10 Prozent unter der durchschnittlichen Wahlbeteiligung in Hamburg. Insgesamt waren am 26. Mai rund 27 000 16- und 17-Jährige zur Stimmenabgabe in Hamburg aufgerufen.