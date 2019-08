Wirtschaft

14:22 Uhr | 07.08.2019

Dächer der Terminals werden erneuert

Sanierungsarbeiten am Hamburg Airport

Der Hamburg Airport saniert die Dächer seiner Terminals. So sollen die ersten Arbeiten am Terminal zwei noch in diesem Jahr beginnen und bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Außerdem werden am ersten Terminal und der Flughafen Plaza Instandhaltungsarbeiten vorgenommen. Mit rund acht Millionen Euro wird für die Arbeiten kalkuliert. Der laufende Betrieb soll durch die Sanierung nicht beeinträchtigt werden. Die Arbeiten sind erforderlich, da in der Vergangenheit immer wieder Wasser durch die Dächer der Terminals getropft war.