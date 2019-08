Politik

17:13 Uhr | 06.08.2019

Kräftige Investitionen in den Schulbau

Schülerzahlen steigen

Schülerzahlen steigen: Am Donnerstag starten in Hamburgs allgemeinbildenden Schulen über 201.000 Schülerinnen und Schüler ins neue Schuljahr. Dazu zählen auch rund 15.400 Erstklässler. Das sind über fünf Prozent mehr als noch Vorjahr. Für die Erstklässler beginnt der Unterricht erst am 13. August. Angesichts der steigenden Zahlen, will Bildungssenator Ties Rabe weiter in den Schulbau investieren. So sollen im kommenden Schuljahr insgesamt 900 Millionen Euro in neue Schulbauprojekte fließen. Die Opposition kritisiert Rabes Schulentwicklungsplan. Der Hamburger Schulbau hinke den Schülerzahlen hinterher, so die FDP. Die Linke kritisiert die Verdichtungspläne des Senators.