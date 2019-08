Sport

16:52 Uhr | 06.08.2019

Schlechter Start in die Beach-EM in Moskau

Ludwig/Kozuch verlieren zum Auftakt

Beachvolleyball-Star Laura Ludwig und Margareta Kozuch (Hamburg) haben das erste Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Moskau verloren. Die Olympiasiegerin von Rio und ihre neue Partnerin unterlagen einem Schweizer Duo unerwartet mit 0:2 . Für Ludwig/Kozuch war der erste Auftritt in der russischen Hauptstadt ein Rückschlag nach zuletzt ansteigender Form. Die Paarung hatte beim Major-Turnier in Wien das Viertelfinale erreicht und damit neue Hoffnungen geweckt.