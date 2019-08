Politik

16:28 Uhr | 06.08.2019

Wilhelmsburg Ost, Lurup und Jenfeld-Zentrum

Drei neue Fördergebiete in Hamburg

Der Senat hat heute im Rahmenprogramm Integrierte Stadtentwicklung Wilhelmsburg Ost, Lurup und Jenfeld-Zentrum als neue Fördergebiete festgelegt. Um die Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner zu verbessern, soll es in den kommenden Jahren vielfältige Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Umfeld geben. Die Quartiere sollen sich so zu lebendigen und urbanen Orten mit stabilen Nachbarschaften entwickeln, sagte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt.