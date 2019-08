Blaulicht

15:52 Uhr | 06.08.2019

Polizei bittet um Hinweise

DNA-Spuren führen zu Serientäter

Im Fall der Joggerin, die am Sonntagmorgen in Wilhelmsburg Opfer eines Sexualverbrechens geworden ist, liegt der Polizei nun das Ergebnis der untersuchten DNA-Spuren vor. Demnach handelt es sich bei dem Täter um den selben Mann, der bereits im April ein Sexualdelikt in Wilhelmsburg begangen haben soll. Damals soll der Täter versucht haben, sexuelle Handlungen an einer 78-jährigen Frau vorzunehmen. Der Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, ca. 1,70 Meter groß und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 040-4286-56789.