Stadtgespraech

14:11 Uhr | 06.08.2019

Radentscheid kämpft für sicheres Radfahren in Hamburg

Initiative sammelt über 10.000 Unterschriften

Der Radentscheid Hamburg hat das Minimalziel von 10.000 Unterschriften für die Volksinitiative „Sicheres Radfahren für alle, überall in Hamburg“ deutlich überschritten. Wie die Initiative mitteilte, seien bereits 15.000 Unterschriften gesammelt worden. Bis zum Ende der offiziellen Frist am 20. September, will der Radentscheid Hamburg einen Endstand von 20.000 Unterschriften erreichen. Die Listen sollen dann dem Hamburger Senat übergeben werden. Kommt die Volksinitative zustande, muss sich die Bürgerschaft mit dem eingereichten Gesetzentwurf befassen. Eine der Hauptforderungen der Volksinitiative sind gesicherte und vom Autoverkehr baulich getrennte Radwege.