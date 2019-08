Verkehr

13:42 Uhr | 06.08.2019

10% weniger Einnahmen als im Vorjahreszeitraum

Rückgang der Blitzereinnahmen

Die Blitzereinnahmen in Hamburg sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres gesunken. Während im Vorjahreszeitraum rund 6,1 Millionen Euro wegen überhöhter Geschwindigkeiten eingenommen wurden, waren es im ersten Halbjahr 2019 um die 5,5 Millionen. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU-Fraktion hervor. Insgesamt gibt es 43 stationäre Blitzer in der Stadt. Davon brachte der Blitzer an der Stresemannstraße in Altona mit gut 690.000 Euro die meisten Einnahmen ein. Um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen weiterhin zu verbessern, fordert der verkehrspolitische Sprecher der CDU Dennis Thering den Senat nun auf, mehr mobile Blitzanlagen vor Schulen, Kitas und Altenheime zu setzen.