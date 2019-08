Blaulicht

10:08 Uhr | 06.08.2019

Mann drohte Bewohner

SEK-Einsatz in Wilhelmsburg

In Hamburg Wilhelmsburg ist es gestern Abend zu einem SEK-Einsatz gekommen. Ein Mann hatte die Polizei alarmiert, da ein Bekannter in seine Wohnung eingedrungen war und dort randaliert und mit einem Messer gedroht hatte. Die Einsatzkräfte rückten an und nahmen den Mann in Gewahrsam. Er wurde einem Amtsarzt zugeführt. Dieser wies den Mann in eine psychiatrische Klinik ein.