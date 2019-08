Verkehr

07:55 Uhr | 06.08.2019

Nur S1 fährt pünktlich

Arbeiten am Lessingtunnel verzögern sich

Die Arbeiten am Lessingtunnel in Hamburg Altona dauern länger als zunächst geplant. Grund hierfür sind die Hitzewelle und der Starkregen der vergangenen Wochen, wodurch es zu Problemen auf der Baustelle gekommen ist. Ursprünglich sollten in dem Bereich ab Donnerstag alle Bahnlinien den Betrieb wieder aufnehmen. Bisher fährt nur die S1 zwischen Wedel und Flughafen. Alle restlichen Linien können ab Sonntagabend wieder genutzt werden.