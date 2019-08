Blaulicht

19:02 Uhr | 05.08.2019

Polizei fahndet nach unbekanntem Täter

Junge Frau wird Opfer eines Sexualverbrechens

Am Sonntagmorgen ist eine junge Joggerin in Wilhelmsburg Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe der Mann sie attackiert nachdem sie an ihm vorbeigelaufen war. Der Täter soll die 24-Jährige in einen schwer einsehbaren Bereich gezogen haben, wo er sexuelle Handlungen an ihr vornahm. Die Frau schrie, wehrte sich heftig und biss dem Angreifer anschließend in die Finger. Daraufhin flüchtete der Mann. Die Polizei fahndet nun nach dem unbekannten Täter.