Gesellschaft

18:01 Uhr | 05.08.2019

Kohlendioxidausstoß um 20 Prozent gesunken

Bessere Ökobilanz an Hamburger Schulen

Die Ökobilanz an Hamburger Schulen hat sich zwischen 2012 und 2018 deutlich verbessert. Das gab die Schulbehörde bekannt. Danach sei der Kohlendioxidausstoß bezogen auf die Anzahl der Schüler um insgesamt 20 Prozent reduziert worden. Während die Schülerzahlen im genannten Zeitraum um 9 Prozent stiegen, sei der CO2-Ausstoß um 13 Prozent gesunken. Grund hierfür seien neue Schulgebäude sowie Sanierungen älterer Schulen. So wurden dort insbesondere Fenster ausgetauscht, veraltete Heizungsanlagen ersetzt und Wärmedämmungen von Dach, Keller und Außenwänden verbessert. Bis 2030 sollen weitere vier Milliarden Euro in Schulen investiert werden.