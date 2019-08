Stadtgespraech

18:00 Uhr | 05.08.2019

Von Auffahrunfall bis Rückwärtsfahrer

Ein Tag bei der Autobahnpolizei

In den meisten Bundesländern in Deutschland neigen sich die Sommerferien dem Ende zu. Wie auch übermorgen in Hamburg. Aus diesem Grund ist auf den deutschen Autobahnen ein vermehrtes Verkehrs- und damit auch großes Stau-Aufkommen zu verzeichnen. Wir haben die Hamburger Autobahnpolizei – deren Revier von Hamburg bis hin nach Lübeck, wie auch von Bad Segeberg bis nach Mecklenburg Vorpommern reicht aus diesem Grund am vergangenen Wochenende im 12-Stunden-Einsatz mal begleitet.