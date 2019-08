Stadtgespraech

13:50 Uhr | 05.08.2019

Vorbild sind die Niederlande

CDU-Fraktion möchte begrünte Bushaltestellen

Um gegen das Insektensterben vorzugehen, möchte die Hamburger CDU-Fraktion die Dächer von Bushaltestellen begrünen. In einem Bürgerschaftsantrag fordern sie den Senat auf, zu prüfen, welche Bushaltestellen sich in Hamburg eignen würden. Der Senat soll zudem Gespräche mit dem Eigentümer der Bushaltestellen Decaux aufnehmen. Als Vorbild dient die niederländische Stadt Utrecht mit mehr als 300 begrünten Dächern. Die geringe Höhe der Dächer würde sowohl durch eine gute Sonneneinstrahlung als auch weniger Wind gute Voraussetzungen bieten um Bienen, Hummeln und anderen Insekten ein attraktives Nahrungsangebot zu ermöglichen. Insekten und insbesondere Bienen seien entscheidend für den Fortbestand unseres ganzen Ökosystems, so der CDU-Abgeordnete Dennis Thering gegenüber Hamburg 1. Umso wichtiger sei es, dass wir auch bei uns in Hamburg ein größeres Nahrungsangebot schaffen und den Trend der wachsenden Zahl an Bienenvölkern weiter verstärken.