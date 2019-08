Blaulicht

16:42 Uhr | 02.08.2019

Feuerwehr mit 100 Mann im Einsatz

Autowerkstatt stand komplett in Flammen

Nach dem Großfeuer in einer Wilhelmsburger Autowerkstatt in der Nacht zu Freitag steht die Brandursache offenbar fest. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber Hamburg 1 bekannt gab, handelte es sich um einen missglückten Benzinwechsel. Ein 40-Jähriger soll den Tank eines Porsches geleert haben, dabei soll der Kraftstoff in Brand geraten sein. Das Feuer breitete sich demnach schnell auf die knapp 340 Quadratmeter große Halle aus. Auch das Dach stürzte ein. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist bislang noch unklar.