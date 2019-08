Sport

13:20 Uhr | 02.08.2019

Heimauftakt im September gegen Halle

Crocos starten mit Heimspiel

Die Crocodiles starten mit einem Heimspiel in die Saison 2019/20. Am 27. September 2019 sind die Saale Bulls Halle mit Ex-Trainer Herbert Hohenberger zu Gast im Eisland Farmsen. Am 29. September 2019 ist die Mannschaft von Coach Jacek Plachta erstmals auswärts in Duisburg gefordert. Durch den Doppelrundenmodus mit zwölf Mannschaften wird es lediglich zwischen Weihnachten und Silvester zu Spielen unter der Woche kommen.