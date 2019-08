Gesellschaft

07:43 Uhr | 02.08.2019

Nur 28 Prozent bevorzugen Online-Einkäufe

Hamburger kaufen lieber im Laden als online

Hamburger kaufen lieber in Geschäften ein als online. Das geht aus einer Auswertung des Bezahldienstes Paypal hervor, die dem Hamburger Abendblatt vorliegt. So wickeln 55 Prozent der Befragten ihre Einkäufe lieber in lokalen Geschäften ab, als online. Immer beliebter wird dabei das bargeldlose Bezahlen. So gaben 24 Prozent an, in beispielsweise Supermärkten "immer oder fast immer" bargeldlos zu bezahlen. In den nächsten fünf Jahren würde Bargeld noch seltener werden, so die Meinung von 85 Prozent der Befragten aus Hamburg.