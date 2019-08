Gesellschaft

14:27 Uhr | 01.08.2019

Das sind vier Personen weniger als im Vorjahreszeitraum

Zehn Badetote in Hamburg zu verzeichnen

In Hamburg sind bis Juli dieses Jahres zehn Menschen ertrunken. Das sind vier Personen weniger, als noch im Vorjahreszeitraum. Bundesweit musste die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft in 2019 bereits 250 Badetote verzeichnen, im Vorjahr waren es noch rund 30 Personen mehr. Zurückzuführen sei diese Entwicklung vor allem auf das eher schlechte Wetter im Frühling. Die meisten Badetoten hat bundesweit Bayern zu verzeichnen, mit 65 Fällen allein in diesem Jahr.