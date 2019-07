Gesellschaft

17:50 Uhr | 30.07.2019

Bemühungen vom Senat fruchten

Sozialpädagogische Berufe sehr gefragt

Immer mehr Hamburger wollen als Sozialpädagogen und Erzieher arbeiten. Der Senat macht das auch für Quereinsteiger möglich und will so den hohen Bedarf an Stellen decken. Und dieses Konzept scheint aufzugehen.