Sport

16:07 Uhr | 30.07.2019

Center kommt von den Philippinen

Prince Ibeh wechselt zu den Towers

Die Hamburg Towers haben den nächsten Neuzugang für für die Premierensaison in der ersten Basketball Bindesliga bekannt gegeben. 2,08 Meter-Hühne Prince Ibeh wechselt an die Elbe. Der Center war bis zur vergangenen Woche noch im Playoff-Viertelfinale der philippinischen Liga für Northport Batang Pier aktiv und erhält in Wilhelmsburg einen Vertrag für ein Jahr.