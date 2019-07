Blaulicht

11:57 Uhr | 30.07.2019

Bahnverkehr der U3 unterbrochen

LKW bleibt an U-Bahnbrücke hängen

An der Ecke Isestraße/Eppendorfer Baum ist am frühen Vormittag ein LKW, der mit einem Kran beladen war, an einer U-Bahnbrücke hängen geblieben. Die Doppelbrücke wurde so schwer beschädigt, dass der Schienenverkehr zwischen den Stationen Kellinghusenstraße und Schlump unterbrochen werden musste. Der Fahrer des LKW wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell fahren die Züge im Pendelbetrieb auf dem gegenüberliegenden Gleis. Wegen Schweißarbeiten an der Brücke bleibt der Zugverkehr noch bis voraussichtlich morgen Vormittag gesperrt.