Gesellschaft

05:45 Uhr | 30.07.2019

16-Jährige setzt Klimakampagne fort

Greta Thunberg segelt nach Amerika

Um ihre mehrmonatige Klimakampagne in Amerika fortzusetzen, reist die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg mit einem Segelschiff über den Atlantik. Mit der vollkommen emissionsfreien Hochseeyacht „Malizia“ wird die 16-Jährige von dem Hamburger Skipper Boris Herrmann über den großen Teich gebracht. Ausgestattet ist der Segler mit Solarpaneelen und Hydrogeneratoren zur Energieerzeugung. Beginnen wird Greta Thunbergs Klimakampagne in New York, bevor es dann weiter nach Mittel- Südamerika geht.