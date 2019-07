Stadtgespraech

17:36 Uhr | 29.07.2019

Anlass ist der Erdüberlastungstag

Demonstration auf dem Gänsemarkt

Anlässlich des heutigen weltweiten Earth Overshoot Day, haben am Gänsemarkt zahlreiche Personen für einen besseren Klimaschutz demonstriert. Denn ab heute ist das Budget an natürlichen Ressourcen für dieses Jahr rechnerisch aufgebraucht. Noch vor 20 Jahren lag der Earth Overshoot Day im September und verschiebt sich somit immer weiter nach vorne. Vor allem der Lebensstil der Menschen in reichen Industrienationen belastet das Ressourcen-Konto. So war der Deutsche Erdüberlastungstag bereits am 3. Mai.