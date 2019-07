Sport

17:24 Uhr | 29.07.2019

60.000 Zuschauer am Hamburger Rothenbaum

Nikoloz Basilashvili verteidigt Titel

Eine Woche weltklasse Tennis am Rothenbaum gingen gestern zu Ende. Einen neuen Sieger bekam das Publikum nicht zu sehen. Wie schon im Vorjahr gewann der Georgier Nikoloz Basilashvili das Finale. Lokalheld Alexander Zverev scheiterte schon eine Runde vorher am Titelverteidiger. Und dennoch strömten die Woche rund 60.000 Zuschauer auf die Anlage am Rothenbaum.