Stadtgespraech

16:09 Uhr | 29.07.2019

Greenpeace gibt Tipps zum Umweltschutz

Heute ist der Erdüberlastungstag

Heute ist der weltweite Earth Overshoot Day. Das bedeutet, dass die Menschheit ihr Budget an natürlichen Ressourcen für dieses Jahr rechnerisch bereits aufgebraucht hat. Noch vor 20 Jahren lag der Earth Overshoot Day im September und verschiebt sich somit immer weite nach vorne. Vor allem der Lebensstil der Menschen in reichen Industrienationen belastet das Ressourcen-Konto. So war der Deutsche Erdüberlastungstag bereits am 3. Mai.