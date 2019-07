Blaulicht

15:08 Uhr | 29.07.2019

Nach Massenbeschädigungen an Fahrzeugen

Polizei kontrolliert Shuttlefirmen am Airport

Nachdem am Flughafen in den vergangenen Wochen über 240 Autos beschädigt wurden, hat die Polizei heute mehrere Shuttel- und Valetfirmen am Flughafen kontrolliert. So wurde unter anderem die Erlaubnis zur Personenbeförderung verlangt, auch ob alle nötigen Versicherungen nachweisbar sind, wurde überprüft. Für die Aufarbeitung der Massenbeschädigung wurde eine eigenen Ermittlungsgruppe der Polizei, die sogenannte EG Auriga eingerichtet. Über 240 Fahrzeuge, zum Großteil Urlaubsparker, waren rund um den Flughafen beschädigt worden.