Wirtschaft

14:41 Uhr | 29.07.2019

Wichtiger Beitrag für Wirtschaft und Gesellschaft

Hamburg profitiert von Freizügigkeit

Über 120.000 Hamburger haben ihre Wurzeln in einem anderen EU-Land. Das geht aus einer großen Anfrage der Grünen-Bürgerschaftsfraktion an den Senat hervor. Die meisten EU-Bürger in Hamburg kommen aus Polen, gefolgt von Rumänien, Bulgarien und Portugal. Sie arbeiteten vor allem in Branchen, in denen Fachkräfte fehlen, wie Verkehr, Hotellerie und medizinischen Gesundheitsberufen. Möglich macht das die Freizügigkeit innerhalb der EU. Hamburg profitiere davon stark, so die migrationspolitische Sprecherin der Grünen. Filiz Demirel. Die Antwort auf die große Anfrage zeige, dass der Großteil der in Hamburg ansässigen EU-Bürger ein fester Teil unserer Wirtschaft und Gesellschaft geworden sei.