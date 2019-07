Blaulicht

14:21 Uhr | 29.07.2019

Zwei Personen erleiden Rauchgasvergiftung

Feuer in Dentallabor ausgebrochen

In einem Wohnhaus in Stellingen, in dem ein Dentallabor betrieben wird, ist am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Auslöser war vermutlich ein Kompressor, der zuvor in dem Kellerraum installiert worden war. Das Feuer zerstörte weite Teile des Labors, aufgrund der hohen Temperaturen platzen auch die Wasserleitungen des Gebäudes. Zwei Hausbewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung. Wie hoch der Schaden an den Dentalgeräten ist, ist noch nicht bekannt.