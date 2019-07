Kunst und Kultur

11:22 Uhr | 29.07.2019

Lillis Eventtipps für Hamburg

Citykompass mit Gewinnspielen

Was grade in der schönsten Stadt der Welt abgeht, dass erfahrt ihr in unserem Citykompass. Lilli hat wieder die Highlights der Woche für Euch herausgesucht. - Vogelball - Christopher Street Day - Spektrum - Max Herre (wir verlosen Tickets!) - A Summers Tale Festivale (wir verlosen Tickets!) Ihr wollt an der Verlosung teilnehmen? Dann schreibt uns eine Mail an citykompass@hamburg1.de oder teilt und kommentiert unseren Citykompass bei Facebook. Wir wünschen euch viel Glück!